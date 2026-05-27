Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

EFE

Casemiro es el primero en llegar a la concentración de Brasil

El mediocampista arribó a Río de Janeiro para iniciar la preparación brasileña.

El mediocampista brasileño Casemiro fue el primero en llegar a la concentración de la Selección Brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, para preparar el Mundial 2026, informó este miércoles la CBF.

Los otros 25 jugadores convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti se presentarán en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), en las próximas horas y días.

Casemiro, que acaba de poner fin a su etapa en el Manchester United, arribó a la concentración la noche del martes, antes incluso que Ancelotti y sus auxiliares técnicos, que tienen previsto incorporarse en la mañana de este miércoles.

Casemiro jugó su último partido de la Premier League como futbolista de Manchester United

Casemiro jugó su último partido de la Premier League como futbolista de Manchester United
Casemiro jugó su último partido de la Premier League como futbolista de Manchester United
El brasileño fue titular y salió de cambio a los 79 minutos
Casemiro dijo adiós a Old Trafford después de cuatro temporadas en las que disputó 160 partidos
El mediocampista marcó 26 goles con la camiseta de los 'Red Devils'
Casemiro agradeció a la afición de Old Trafford con micrófono en mano
Casemiro jugó su último partido de la Premier League como futbolista de Manchester United

Para la llegada de los futbolistas hasta la Granja Comary, la CBF ha fletado helicópteros como una "forma de garantizar su puntualidad, además de proporcionar mayor seguridad a los convocados, teniendo en cuenta el gran flujo de vehículos" en ese horario, según la entidad.

Los jugadores pasarán por una evaluación física y clínica, y en la tarde de este mismo miércoles tendrán su primera sesión de entrenamiento, que será a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación.

Brasil disputará dos amistosos antes de iniciar su andadura en el Mundial 2026, que empezará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, y será el más largo de la historia.

Argentina arrasa con Brasil y celebra su clasificación al Mundial 2026

Argentina goleó 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental.
Brasil parece muy lejos de poder competirle a su archirrival histórico.
Con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, la 'Albiceleste' bailó a Brasil.
Argentina ya había amarrado su boleto al Mundial antes de jugar y lo celebró con una victoria aplastante.
Brasil cayó al cuarto lugar de las eliminatorias de CONMEBOL.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.

El primero será el domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y ya el 6 de junio jugará con Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.).

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

Brasil prepara a toda su artillería ante Colombia

Brasil prepara a toda su artillería ante Colombia
Vinícius Júnior y Endrick saltaron juntos al campo de entrenamiento
Brasil cerró preparación y se reportó listo para el partido de la jornada 13 de las Eliminatorias de CONMEBOL
Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior y Savinho podrían jugar en ataque

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS