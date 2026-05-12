Dani Carvajal y Kylian Mbappé están de regreso

EFE

Dani Carvajal y Kylian Mbappé, jugadores del Real Madrid, volvieron este martes a entrenarse con el resto del grupo, han dejado atrás las lesiones que les han impedido jugar los dos últimos partidos de su equipo y apuntan al choque frente al Oviedo, del mexicano Grupo Pachuca, ya descendido a Segunda División.

Fue la mejor noticia de la sesión de trabajo del conjunto blanco, que volvió a contar con dos nombres que se perdieron los choques frente al Espanyol y el Barcelona y que podrían disputar el partido que jugará el Real Madrid el próximo jueves en el Estadio Santiago Bernabéu en la antepenúltima jornada de La Liga.

Los dos trabajaron al mismo ritmo que el resto de la plantilla y podrían estar disponibles para su entrenador, Álvaro Arbeloa, que dirigió un entrenamiento en el que no estuvieron presentes Dean Huijsen, Ferland Mendy, Éder Militao, Arda Güler, Rodrygo Goes y Federico Valverde, todos fuera por lesión, salvo Huijsen por un proceso vírico.

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Carvajal, que esta temporada ha participado apenas en 20 partidos (sólo ocho como titular) por culpa de las lesiones, tendrá la oportunidad de iniciar la que posiblemente sea su despedida del público del Santiago Bernabéu. Acaba contrato en junio y de momento no hay noticias sobre su renovación. Tendrá dos oportunidades: primero frente al Oviedo y después en la última jornada ante el Athletic de Bilbao.

Además, su última lesión en un dedo del pie derecho, le cerró casi por completo las puertas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el 11 de junio. Si ya tenía difícil entrar en la lista de Luis de la Fuente, el parón de las dos últimas jornadas complicó aún más su convocatoria con España.

Mbappé parece que volverá al Bernabéu tras caerse del choque frente al Barcelona que decidió La Liga matemáticamente a favor del conjunto 'Blaugrana'. El público del Real Madrid podrá valorar dos de sus actos que generaron cierta polémica: sus viajes a París y Cerdeña lesionado o las risas en el coche tras el incidente que protagonizaron Valverde y Aurélien Tchouaméni y que provocó una de las crisis más graves en el club blanco de los últimos tiempos.