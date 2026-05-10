Barcelona derrotó a Real Madrid y es campeón de La Liga con honores

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 2-0 a Real Madrid y le puso de broche de oro al título de La Liga que conquistó por primera vez tras ganar El Clásico, aprovechó el bajón del equipo blanco que no fue capaz de competir y que reflejó en la cancha todos los problemas de los últimos días. EL CLÁSICO ES NUESTRO Y SOMOS LOS CAMPEONES!!!! 🏆 pic.twitter.com/pWM7IM23It — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

El líder salió decidido a liquidar al conjunto ‘Merengue’ que apareció derrotado en el Camp Nou y en 20 minutos tenía un cómodo 2-0 ante un rival que no opuso resistencia y que terminará la temporada sin títulos tras un curso lleno de polémica y disputas dentro de un vestidor dividido.

Las bajas del equipo blanco condicionaron su accionar, a eso hay que aumentarle la falta de ganas y la superioridad del equipo azulgrana no tardó en reflejarse en el marcador. Marcus Rashford marcó un golazo de tiro libre y encendió la fiesta por el título en el Camp Nou a los nueve minutos.

El golazo de Marcs Rashford que sabe a título

Ferran Torres aumentó la ventaja al 18 luego de un taconazo en forma de asistencia de Dani Olmo dentro del área para asegurarle el bicampeonato a los ‘Blaugrana’ que llegaron a 29 títulos en el futbol español.

La segunda mitad fue un trámite para Barcelona que no quiso hacer más grande la herida de los ‘Merengues’ y sobrellevó el juego para amarrar el título con tres jornadas de antelación.