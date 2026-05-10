Kylian Mbappé descartado para El Clásico de La Liga contra Barcelona

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé quedó descartado para El Clásico de este domingo entre Barcelona y Real Madrid al no recuperarse a tiempo de una molestia muscular en la pierna izquierda, realizó parte del último entrenamiento, pero abandonó la práctica y quedó al margen.

La lesión que sufrió Mbappé en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda lo mantendrá de baja por segundo partido consecutivo, el francés trabajó en la recuperación y daba esperanzas luego de sumarse al entrenamiento del viernes, pero al final no le alcanzó para estar disponible.

Marca asegura que el francés quien es el máximo goleador de La Liga, “sintió unas molestias en los isquiotibiales” y “frenó en seco” cuando “restaban cinco minutos para que terminara el último entrenamiento” previo al duelo contra el conjunto azulgrana.

El mismo diario señala que la última práctica “dejó un dibujo claro”, ya que “‘Vini’ y Gonzalo formaron en ataque… mientras Mbappé aparecía en el equipo de los suplentes”, debido a que el cuerpo técnico mantenía precaución sobre la molestia que finalmente lo dejó fuera del El Clásico.