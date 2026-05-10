Héctor Cantú

La temporada no ha terminado para Kylian Mbappé, la gran ausencia del Real Madrid que ‘regaló’ la Liga al Barcelona con una actuación deplorable muy alejada a lo el equipo merengue está obligado a mostrar sobre la cancha.

Mbappé, quien de hecho no viajó con el resto de la plantilla a Barcelona, ha asegurado que quiere reaparecer en lo que resta de la temporada para hacer mas decorosa la liga desastrosa del equipo merengue.

El capitán francés publicó una imagen este lunes, horas después de El Clásico que hizo campeón al acérrimo rival, en la que se le ve sonriente en las instalaciones de Valdebebas.

Mbappé aún está descartado para el partido del próximo jueves ante el Real Oviedo en plena competencia por el Pichichi de La Liga.

Hasta el momento, Kylian Mbappé se mantiene como el goleador máximo del futbol español con 24 anotaciones, dos más que su más cercano perseguidor, Vedat Muriqi.