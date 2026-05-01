Dani Carvajal podría terminar su etapa con Real Madrid lesionado

Redacción FOX Deportes

Real Madrid anunció el sábado que Dani Carvajal sufrió una lesión en el pie, justo cuando el lateral derecho se acerca a las últimas semanas de un contrato que expira en junio.

Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 2, 2026

El equipo "Merengue" no facilitó una fecha prevista para el regreso del capitán de 34 años, sin embargo, medios españoles dijeron que podría estar de baja hasta dos semanas, lo que abre la posibilidad de que aún pueda estar disponible para el último partido en casa de la temporada, contra Athletic de Bilbao en el Bernabéu a finales de este mes, pero no hay certeza.

Carvajal, que ha disputado 448 partidos con el club, solo ha jugado 20 veces esta temporada debido a la competencia de Trent Alexander-Arnold.

"Se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un comunicado.