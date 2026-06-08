Publicación: jueves 11 de junio de 2026

EFE

El Mundial despierta ilusión en todo el mundo, excepto en Italia

La ausencia de la 'Nazionale' generó poca emoción en el país.

Jornada grande para el futbol con el inicio del Mundial, de inauguración y jolgorio ... excepto en Italia, que, salvo los actos organizados para aficionados de otras selecciones, afrontó la gran cita futbolística con resignación, al ver como, por tercera vez seguida, no puede apoyar a su 'Azzurra'.

En las calles del país transalpino, donde el calcio se vive casi con devoción cada fin de semana liguero, el ambiente durante el próximo mes será muy distinto, y apenas se percibe entusiasmo mundialista; más bien, la decepción y el enfado por no poder apoyar a su equipo en una cita que conquistó en cuatro ocasiones.

Algunos aficionados ni siquiera encenderán la televisión, como si no estuviera ocurriendo nada, mientras que otros optarán por apoyar a otras selecciones. Brasil, Argentina y España figuran entre las que contarán con más seguidores.

Gennaro Gattuso, el técnico perfecto para regresarle la pasión a Italia

Gennaro Gattuso vivió al máximo su primer partido como seleccionador de Italia.
Rino, campeón del mundo como jugador en 2006, debutó al frente de la 'Azzurra' en las eliminatorias hacia el Mundial 2026.
Con dos goles de Mateo Retegui, Italia venció 5-0 a Estonia y puso rumbo hacia un mejor momento futbolístico.
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,
Con mucha pasión y orgullo, como cuando era jugador, Gattuso vivió su primer partido al frente de Italia,

Las calles de emblemáticas ciudades, como Roma o Milán, se llenarán, pero no del característico azul de los tifosi, sino de miles de aficionados de otros países que acudirán para animar a sus respectivas selecciones.

Por ejemplo, en la capital, los seguidores de la selección mexicana se reunieron para seguir el partido inaugural entre México y Corea del Sur, en una actividad organizada por la Embajada de México.

Es uno de los pocos eventos que volvieron a hacer que se respire futbol en un país de gran tradición, pero también marcado por el desencanto, tras 12 años viendo cómo otras naciones disfrutan del ambiente mundialista mientras ellos permanecen al margen.

Australia, Italia y las 8 selecciones que no usan los colores de su bandera

Alemania: Uniforme blanco | Bandera negro, rojo y amarillo
Australia: Uniforme amarillo | Bandera azul con rojo
Chipre: Uniforme azul | Bandera blanca con café
Italia: Uniforme azul | Bandera verde, blanco y rojo
Japón: Uniforme azul | Bandera blanca con rojo
Nueva Zelanda: Uniforme blanco | Bandera azul con rojo
Países Bajos: Uniforme naranja | Bandera rojo, blanco y azul
Venezuela: Uniforme tinto | Bandera amarillo, azul y rojo

"Está todo el mundo (menos nosotros)"

El ejemplo más claro de la desilusión es la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada nacional, en su portada, que abre con un explícito y resignado titular: "Está todo el mundo (menos nosotros)".

Lejos de ignorar la cita por la ausencia de su selección, el diario va con todo y despliega un número especial volcado con el torneo, esquivando cualquier alusión al fracaso nacional y apelando a la nostalgia mediante unos coleccionables de los míticos álbumes de Panini, que abarcan desde México 70 hasta Italia 90.

Por su parte, el Corriere dello Sport prefiere apostar por el morbo de las grandes leyendas y dedica una portada enorme a Leo Messi y Cristiano Ronaldo bajo el gran titular "The Last Dance".

Italia inicia el camino al Mundial de 2026 ante Noruega, pero hay más emociones en la UEFA

Noruega v Italia - viernes 6 junio
Macedonia del norte v Bélgica - viernes 6 junio
Andorra v Inglaterra - sábado 7 junio
Finlandia v Países Bajos - sábado 7 junio
Italia v Moldavia - lunes 9 junio
Croacia v Chequia - lunes 9 junio
Bélgica v Gales - lunes 9 junio

El rotativo romano apenas concede espacio a su país en una pequeña anotación en la parte inferior de la página, donde recuerda que, al menos, Italia estará presente en los banquillos gracias a tres de sus entrenadores: Carlo Ancelotti (Brasil), Vincenzo Montella (Turquía) y Fabio Cannavaro (Uzbekistán).

Quien también estuvo presente como representación italiana en el Mundial fue el tenor Andrea Bocelli, que abrió el "Concierto de Cuenta Regresiva de la FIFA" durante el partido inaugural en Ciudad de México.

Italia y las siete selecciones UEFA que están a 90 minutos de clasificar al Mundial 2026

Italia
Bosnia y Herzegovina
Suecia
Polonia
Kosovo
Turquía
Chequia
Dinamarca

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS