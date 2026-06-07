Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi, ¿quién es más decisivo en los Mundiales?

Héctor Cantú

El Mundial 2026 será historia pura cuando dos de los más grandes exponentes del futbol en las últimas décadas jueguen su sexto y último Mundial.

Lionel Messi con Argentina y Cristiano Ronaldo con Portugal buscarán llevar la historia a otra dimensión. La Pulga, con un bicampeonato que se asoma en el horizonte, Cristiano, no quedándose atrás en la consecución del máximo título del futbol.

Por si la polémica no fuera suficiente, la Copa del Mundo abona más pimienta a la duda sobre, ¿cuál de los dos exponentes ha sido más determinante en las Copas del Mundo?

Lionel Messi lleva ventaja luego de haber llegado a dos finales de Copa del Mundo. Una la perdió (Brasil 2014) y la otra la ganó (Catar 2022), por lo que sus partidos jugados en un Mundial alcanza las 26 apariciones con respecto a las 22 que acumula el lusitano.

Aunque Cristiano Ronaldo ha marcado gol en todos los Mundiales jugados, cosa que Leo Messi no consiguió (se fue en blanco en Sudáfrica 2010), la Pulga acumula más goles en los Mundiales con 13 tantos por 8 de CR7.

Todos los goles de Ronaldo han sido en fase de grupos, mientras que Messi ha marcado en octavos y cuartos de final, semifinales y final. Todos ellos en Catar 2022.

Leo acumula dos dobletes en Copas del Mundo, algo que Cristiano no ha conseguido. Su único par de goles, que terminó en triplete, fue en Rusia 2018 ante la Selección de España en empate 3-3 correspondiente a la fase de grupos.

A pesar de que ninguno de los dos ha sido expulsado en el torneo de naciones más importante del mundo, CR7 acumula tres amonestaciones, una en 2010 y dos más en Rusia 2018. Las dos de Messi han sido en tiempo suplementario, en ediciones diferentes (2018 y 2022).

Finalmente, en cuestión de capitanía, también Lionel Messi supera en registros a su acérrimo rival. El argentino ha sido el capitán de Argentina en los Mundiales de manera ininterrumpida desde Brasil 2014 para acumular 19 partidos como máximo líder en la cancha.

Por su parte, el ‘Comandante’ fue capitán de Portugal desde Sudáfrica 2010 hasta el último partido de fase de grupos de Catar 2022. En octavos y cuartos de final, jugó apenas algunos minutos, pero no fue el líder de Portugal en la cancha. Su registro de capitanías, hasta ahora, queda en 14 apariciones.

Aunque ambos futbolistas se presentan a una nueva justa mundialista con el deseo de batir nuevos récords y como referentes, la Copa del Mundo 2026 llevará el sello de ambas leyendas que quieren despedirse de los Mundiales consagrándose como campeones.