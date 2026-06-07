Chequia llega en forma al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Chequia se prepara para su debut en el Mundial 2026 contra Corea del Sur y llegará con el ánimo a tope, resultado de una racha de seis partidos sin perder que llenan de confianza a la plantilla que intentará pelear por un boleto directo a los dieciseisavos de final.

Our goalkeeping trio during Sunday's training session🧤 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fegNdinpFR — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 7, 2026

En una Copa del Mundo todos los resultados son importantes, pero conseguir una victoria en el primer partido aclara el camino a la segunda ronda, es por eso que el debut suele ser un duelo vital en la fase de grupos y Chequia se preparó a consciencia.

El conjunto checo se enfrentó a Kosovo y a Guatemala en busca de encontrar una versión que le permita competir ante Corea del Sur y sumar los primeros tres puntos del torneo, dos victorias en las que anotó cinco goles y recibió dos.

Chequia llegará al Mundial 2026 con una racha de seis partidos sin perder y con la ilusión de superar la primera ronda por primera vez desde 1990.