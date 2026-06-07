Oscar Sandoval
Chequia llega en forma al Mundial 2026
Corea del Sur será el primer rival de Chequia en la Copa del Mundo
Chequia se prepara para su debut en el Mundial 2026 contra Corea del Sur y llegará con el ánimo a tope, resultado de una racha de seis partidos sin perder que llenan de confianza a la plantilla que intentará pelear por un boleto directo a los dieciseisavos de final.
En una Copa del Mundo todos los resultados son importantes, pero conseguir una victoria en el primer partido aclara el camino a la segunda ronda, es por eso que el debut suele ser un duelo vital en la fase de grupos y Chequia se preparó a consciencia.
El conjunto checo se enfrentó a Kosovo y a Guatemala en busca de encontrar una versión que le permita competir ante Corea del Sur y sumar los primeros tres puntos del torneo, dos victorias en las que anotó cinco goles y recibió dos.
Chequia llegará al Mundial 2026 con una racha de seis partidos sin perder y con la ilusión de superar la primera ronda por primera vez desde 1990.
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