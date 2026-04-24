Italia, tajante; no quieren ir al Mundial en lugar de Irán

Héctor Cantú

La Selección Italiana ha declarado, de manera tajante, su rechazo a la posibilidad de jugar la Copa del Mundo en sustitución de la Selección Iraní, tal como se lo habrían propuesto a la FIFA.

Horas después de que Paolo Zampolli, planteara a través de un escrito la posibilidad de que Italia, que quedó fuera del Mundial en el repechaje, sustituyera a Irán en la Copa del Mundo, tanto el organismo rector del futbol mundial como la Federación Italiana de Futbol, rechazaron la posición.

En primer lugar, porque Irán ha confirmado su presencia en la Copa del Mundo a pesar del conflicto bélico que libra el país contra los Estados Unidos.

Segundo, porque en caso de que Irán no pudiera participar, la selección que le sustituiría sería Emiratos Árabes Unidos, miembro de la Confederación a la que pertenece el combinado iraní.

El reinado europeo de Italia terminó de la peor manera

Por su parte, la Selección Italiana aseguró que sería vergonzoso participar en el Mundial por esta vía una vez que deportivamente perdió el derecho tras caer en la fase de repechaje.

Esta sería la segunda ocasión en la que se intenta que Italia reemplace a uno de los equipos clasificados al Mundial sin éxito alguno.