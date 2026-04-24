Publicación: jueves 23 de abril de 2026

Reuters

Piden que Italia ocupe el lugar de Iran en la Copa del Mundo 2026

Una nueva puerta se abre para la Azurri rumbo al Mundial

Un alto representante del presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial, informó el miércoles el Financial Times.

El plan es un intento de reparar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que ambos se distanciaran a raíz de los ataques del presidente estadounidense contra el papa León XIV por la guerra de Irán, informó el FT, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Italia y las selecciones que aún pelean por un lugar en el Mundial 2026

Italia y las selecciones que aún pelean por un lugar en el Mundial 2026
Iraq | AFC
Republica democrática del Congo | CAF
Bolivia | CONMEBOL
Nueva Caledonia | OFC
Jamaica | CONCACAF
Surinam | CONCACAF
Italia | UEFA
Irlanda | UEFA
Gales | UEFA
Bosnia y Herzegovina | UEFA
Ucrania | UEFA
Suecia | UEFA
Irlanda del Norte
Polonia | UEFA
Albania | UEFA
Turquía | UEFA
Rumania | UEFA
Eslovaquia | UEFA
Kosovo | UEFA
Dinamarca | UEFA
Macedonia | UEFA
Chequia | UEFA

"Confirmo que he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", declaró Paolo Zampolli al FT.

La Casa Blanca, la FIFA, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Italia sufrió un duro golpe en marzo después de que la selección se quedara fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras caer 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca de la UEFA.

El FT informó que Irán emitió un comunicado el miércoles en el que afirmaba que estaba preparado para el torneo y tenía previsto participar. Reuters no pudo verificar inmediatamente el reporte.

Irán había declarado a principios de abril que solo decidiría sobre la participación de la selección en el Mundial una vez que recibiera una respuesta de la FIFA sobre el traslado de sus partidos de Estados Unidos a México.

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