Inter tiene cuentas pendientes con Lazio en la final de la Coppa Italia

Oscar Sandoval

Lazio e Inter disputarán la final de la Coppa Italia por primera vez después de 26 años, mucho tiempo ha pasado desde entonces y el conjunto ‘Nerazzurri’ tendrá la oportunidad de cerrar una herida que está abierta desde la temporada 1999/00.

Inter llegará a la cita del próximo 13 de mayo en el Olímpico de Roma con la esperanza de alcanzar un nuevo doblete que lo certifique como el mejor equipo de la temporada en el futbol italiano y enfrentará al conjunto romano que vuelve a la final después de siete campañas.

La última ocasión que se enfrentaron en la final, el torneo todavía se disputaba a doble partido y los ‘Celestes’ levantaron el trofeo luego de remontar el gol de Clarence Seedorf con tantos de Pavel Nedved y Diego Simeone en la ida y un empate sin goles en la vuelta.

Inter intentará cerrar aquella herida y ganar para confirmarse como el mejor equipo italiano avalado por un doblete.