Julián Quiñones, más mexicano y más goleador que nunca

Enrique Gómez

Solo faltaba el invitado más importante para esta fiesta legendaria y Julián Quiñones fue quien lo llevó de la mano.

La Selección Mexicana anotó el primer gol de la Copa del Mundo 2026 que se inauguró en el Estadio Ciudad de México y en medio de una emoción infinita, hizo ‘estallar’ a las gradas.

El jugador que intentó convocar Colombia hace unos años, pero que tenía decidido representar al país que lo adoptó desde que era un sub-20, fue el encargado de poner en ventaja a la Selección Mexicana.

MEXICO SCORES THE FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇲🇽



It's Julián Quiñones in the scoresheet! pic.twitter.com/SnoP04ltFP — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Fue un gol de todos: del público por haber presionado y abrumado a Sudáfrica, de Erik Lira por cómo se lanzó a robar el balón cerca del área y por supuesto, de Julián Quiñones, quien disparó desde fuera y dirigió el balón en medio de las piernas del arquero para mandarlo hasta el fondo de las redes.

México se acerca a ganar su primer partido inaugural en una Copa del Mundo después de ocho intentos fallidos.

Y así, después de 37 goles en la última temporada con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y de seis títulos de Liga MX con Tigres, Atlas y América, Quiñones anotó en la Copa del Mundo y ahora es más mexicano que nunca.