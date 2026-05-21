Todos en México están muy orgullosos de Julián Quiñones

Enrique Gómez

El campeón de goleo de la liga de Arabia Saudita es mexicano y en el Tri están muy orgullosos de poder contar con Julián Quiñones, además, hay mucha ilusión de lo que podrá aportarle al equipo en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana planeó una concentración maratónica de cara a la Copa del Mundo y poco a poco, los jugadores que militan en el extranjero se han ido incorporando al equipo, de hecho, el capitán Edson Álvarez está contemplado para jugar el partido amistoso contra Ghana pese a que recién se unió al grupo de jugadores y no tuvo muchos minutos en los últimos meses con el Fenerbahce de Turquía.

“Edson viene muy recuperado de su lesión en el tobillo, jugará este partido; Luis Chávez llegó bien, también lo tomaré en cuenta, aunque no creo que muchos minutos; Jorge está bien, Orbelín Pineda me parece que llega esta noche; intentaremos que todos tengan actividad, aunque los vamos a dosificar. César Montes está descartado por un pequeño problema muscular”, comentó el técnico Javier Aguirre respecto al rol que tendrán los ‘europeos’ para el partido que se jugará la noche del viernes en Puebla.

هدف! ⚽️💥

ثلاثية من كينيونيس للقادسية أمام الاتحاد بهدف بالكعب، وينفرد بصدارة الهدافين 🔝🔴



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“Será complicado tener un gran desempeño colectivo, espero que a nivel individual me den lo que pretendo de ellos”, matizó Aguirre, quien desde hace unos días inició con los entrenamientos de cara al Mundial con los convocados que militan en la Liga MX, antes de la llegada de los ‘europeos’.

Sobre Julián Quiñones, quien este día jugó el último partido de la temporada en la Suadi Pro-League y se proclamó campeón de goleo individual con un hat-trick que lo llevó a acumular 33 goles, el entrenador se mostró muy feliz por el jugador nacido en Colombia, pero que desde el 2023 le juró lealtad al Tri.

“Fue fantástico. Todos vimos con mucho orgullo los logros de Hugo Sánchez en España en el pasado y ahora Julián repite esta historia de ser campeón goleador; eso es motivo de orgullo, es un gran muchacho, un gran profesional. Se lo merece y ojalá nos ven a aportar muchas cosas”, comentó.

La lista de México para el Mundial sigue abierta e incluso el técnico le abrió las puertas a los jugadores que están disputando la final de la Liga MX, más allá de que eso sería poco congruente con el plan original.