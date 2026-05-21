¡Lo hizo, Julián Quiñones, campeón de goleo en la Saudi Pro League!

Héctor Cantú

El delantero mexicano, Julián Quiñones, ha hecho historia al convertirse en campeón de goleo en la Saudi Pro League durante la temporada 2025-2026.

El exgoleador del América llegó a la última jornada de la temporada, necesitando dos goles para compartir el botín de oro con Ivan Toney y tres para quedarse con el título de manera solitaria.

El reto para Quiñones no era sencillo, pues los dos o más goles debían caer ante el Al-Ittihad, uno de los equipos mejor estructurados de la Saudi Pro League.

Sin embargo, la suerte y el olfato goleador estuvieron del lado del mexicano, quien en menos de dos minutos marcó el doblete que lo llevó al liderato de goleo.

El primer tanto fue desde el manchón penal con una definición precisa y perfecta por parte de Quiñones. El segundo, recién reiniciado el encuentro, con un disparo de larga distancia que encontró las redes para sellar el tan ansiado doblete.

Finalmente, el tercero también llegó desde el manchón penal. El equipo decidió que fuera el mexicano quien ejecutara la pena máxima para darle el título en solitario y dejar en segunda posición a Toney.

Quiñones llegó así a cuatro tripletes en la presente campaña y sin dudas, este ha sido el más valioso pues ha inscrito su nombre como el máximo goleador de la temporada en solitario para el internacional mexicano.