¿Julián Quiñones y Gilberto Mora estarán en el Mundial?

Enrique Gómez

Claro que México cuenta con Julián Quiñones, pero no puede tener la misma certeza con Gilberto Mora.

Javier Aguirre habló de dos ausencias específicas de cara al partido contra Islandia (que será afrontado con un equipo experimental extraído de los clubes de la Liga MX) y mientras se mostró preocupado por el caso del mediocampista chiapaneco de 17 años, se le vio un poco harto con el tema del naturalizado que está reventando las redes de Arabia Saudita y el cual no ha sido del todo aprovechado por el Tri.

El ‘Vasco’ aclaró que “todos los que sean mexicanos, tienen la opción” y que “la lista no está cerrada para nadie”, por lo que no descartó que alguno de los jugadores que salgan a la cancha del Estadio Corregidora puedan llegar al Mundial, más allá de que hay futbolistas que llevan mucho mayor ventaja, como es el caso de Quiñones, autor de 22 goles en esta temporada en la Suadi Pro-League.

“Quiñones fue campeón en Nations League, en Copa Oro, vino para enfrentar Colombia, siempre ha estado con nosotros, cuando ha estado apto, ha venido. (La mala relación) son rumores porque alguien no tiene nada que hacer. En enero y febrero no vino, por no ser fecha FIFA, como ahora”, aclaró el estratega respecto a Julián y los reportes de que el atacante no es del agrado táctico del entrenador.

Sobre el caso de Gilberto Mora, perla mexicana que a su corta edad estaba deslumbrando en la Liga MX antes de su fascitis plantar, el mismo entrenador admitió que no sabe si estará para el Mundial, por más cuidados y atención que se le esté brindando en Tijuana, pues todavía está con molestias.

“Está en la etapa que no se pusieron de acuerdo en cirugía, él refiere molestias, da la sensación de que está en buen tratamiento. Creo que su juventud le va a ayudar, pero en este punto, no está disponible ni para Tijuana ni para nosotros. Nadie sabe cuándo va a estar”, reconoció el técnico de 67 años.

¿Estarán Julián y Mora para la próxima Copa del Mundo? Ese es el deseo de Aguirre, está claro.