¡Otro hat-trick! Julián Quiñones sigue arrasando en la Saudi Pro-League

Redacción FOX Deportes

Al-Qadisiya se impuso 4-2 a Al-Okhdood en un partido en el que el gran protagonista fue Julián Quiñones, autor de su tercer 'hat trick' de la temporada, actuación que marcó el rumbo del encuentro y confirmó el gran momento del atacante colombiano naturalizado mexicano dentro de la Saudi Pro-League.

El encuentro tuvo pasajes de intensidad y respuesta por parte de Al-Okhdood, pero Al-Qadisiya mostró mayor contundencia en los momentos determinantes. Con movilidad, presión alta y claridad en el último tercio, el conjunto visitante supo imponer condiciones y resolver el partido a partir de su fortaleza ofensiva.

Con este triplete, Quiñones volvió a empatar en la tabla de goleo a Cristiano Ronaldo con 15 goles, consolidándose como uno de los delanteros más productivos del campeonato. El registro refleja no solo regularidad, sino también la capacidad del mexicano para responder en partidos donde su equipo necesita liderazgo.

El triunfo permite a Al-Qadisiya mantenerse en la parte alta de la tabla general (cuarto lugar, con 47 puntos), con aspiraciones firmes en el torneo. Para Quiñones, el momento resulta especialmente significativo: a unos meses del Mundial, su presente goleador refuerza su candidatura y lo coloca en una posición sólida dentro del panorama internacional.