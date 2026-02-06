Julián Quiñones sigue 'en fuego' y ya superó en goles a Cristiano Ronaldo

Redacción FOX Deportes

Al‑Qadisiya logró un empate 1‑1 frente a Al‑Fateh en la Saudi Pro League, donde Matías Vargas abrió la cuenta tempranamente para Al‑Fateh y Julián Quiñones igualó al minuto 13 con un tanto que mantiene al cuadro local competitivo en la parte alta de la tabla. El equipo marcha con un registro sólido, con posición firme hacia los peldaños superiores.

El gol de Quiñones no solo fue decisivo para rescatar la unidad, sino que también lo colocó por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga, con 18 goles en la temporada, consolidando su actualidad goleadora en Arabia Saudita. Este logro resalta su impacto individual esta campaña.

Quiñones prime. Tiene que estar considerado en la Selección Mexicana sí o sí.



Llega a 18 goles en la Saudi Pro League y es sublíder de goleo detrás de Ivan Toney. Tiene uno más que Cristiano Ronaldo.

pic.twitter.com/3qAnPVdu6o — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) February 7, 2026

Este momento de forma coloca a Quiñones como uno de los delanteros más productivos de la liga y refuerza su caso para ser considerado en la Selección Mexicana, especialmente con miras a las convocatorias de Javier Aguirre y la preparación rumbo al Mundial. Su rendimiento consistente podría ser visto como una carta credencial difícil de ignorar pese a que la liga saudí no siempre tenga tanta visibilidad.

La campaña colectiva de Al‑Qadisiya sigue mostrando solidez, con Quiñones como figura que no solo define resultados sino que también ofrece dinamismo ofensivo y liderazgo goleador en cada jornada.

A falta de varias fechas para el cierre de la temporada, el equipo aspira a mantenerse competitivo en la zona alta mientras su delantero encabeza la lucha por la Botella de Oro de la liga.