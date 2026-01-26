Julián Quiñones también sería goleador en La Liga

Oscar Sandoval

Julián Quiñones se está robando el show con Al-Qadisiyah en Arabia Saudita luego de pelear por el título de goleo con Cristiano Ronaldo, ambos comparten la cima con 16 dianas, pero el mexicano lo ha hecho con 315 minutos menos sobre el terreno de juego y sus estadísticas lo convertirían en una estrella del futbol español.

Quiñones levanta la mano desde Medio Oriente con base a goles al ser uno de los delanteros de moda en la Saudi Pro League en donde está teniendo la mejor temporada de su carrera y números que no conseguía desde 2024 cuando fichó por los ‘Caballeros del Este’.

En su primer curso en Arabia marcó 20 goles en 28 compromisos y todo indica que esos registros quedarán atrás porque está a cuatro tantos de esa marca con 14 duelos menos.

Los parámetros de Comparisonator confirman el buen momento del mexicano quien superaría a Kylian Mbappé en el promedio de goles por partido con 1.14 contra 1.05 y sería el segundo máximo artillero con 16 tantos por encima de Vedat Muriqi (14) y Ferran Torres (11).

El atacante de 28 años tendría un promedio de 0.71 de goles esperados y 2.07 de tiros a portería por cada 90 minutos, pero la estadística que deja clara la importancia del ex América revela que generaría 3.14 oportunidades y de ellas, 1.07 se convertiría en un tanto.

Los goles de Quiñones serían valiosos en La Liga, ya que le servirían a Villarreal para pelear por el tercer lugar, a Celta de Vigo para meterse a la pelea por Europa y a Getafe para alejarse de la zona de descenso.