Julián Quiñones, la 'sombra' mexicana de Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

De nueva cuenta, el futbol le ha vuelto a sonreír al delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, quien sigue dando goles y por lo tanto razones, para ser considerado en la lista rumbo al Mundial de Javier Aguirre.

Quiñones se despachó con un doblete para sentenciar la victoria de su equipo, Al Qadisiya sobre el Al-Ittihad de Karim Benzema.

¡CAYÓ EL EQUIPO DE BENZEMA! 💥 Doblete de Julián Quiñones para remontarle al campeón en la noche de #SPLenFOX. 😎 pic.twitter.com/p8JL6ikjF2 — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 22, 2026

El exdelantero del América fue el encargado de conseguir la voltereta a favor de su escuadra, desatando la locura de los aficionados de casa. El Al-Ittihad se puso arriba en el tanteador gracias al penal bien ejecutado de Karim Benzema.

Sin embargo, ocho minutos después, aún en la primera parte, apareció Julián para emparejar los cartones.

Ya en la segunda mitad, de nueva cuenta Quiñones perforó las redes para poner cifras definitivas al encuentro y darle los tres puntos a su equipo.

Este es el tercer partido de la temporada en el que Quiñones marca dos o más goles, además de mantener una racha de seis partidos consecutivos haciéndose presente en el tanteador.

Con este doblete, Julián se pone a un gol por debajo de Cristiano Ronaldo en la batalla por la Bota de Oro en la Saudi Pro League.