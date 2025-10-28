Julián Quiñones intentó un Panenka ¡y le salió un golazo!

Héctor Cantú

Se sabe de sobra el tanto futbolístico del delantero Julián Quiñones, quien ahora, sigue haciendo goles por racimo en el futbol saudí.

La última joya del delantero del América, se dio en el marco de la Kings Cup durante el enfrentamiento del Al-Qadisiyah ante el Al-Hazm.

Quiñones fue el encargado de ejecutar una falta desde el manchón penal, sitio desde donde, con todo el desparpajo del mundo, intentó una ejecución a lo Panenka.

El internacional mexicano cuchareó a la perfección la pelota al tiempo que el arquero rival se tiraba sobre su costado derecho. El tiro fue dirigido hacia ese mismo lugar y aunque el meta intentó saltar sobre sus glúteos para despejar el balón, su esfuerzo resultó absolutamente inútil.

تنفيذ مميز لركلة الجزاء عن طريق كينيونيس يُعلن بها عن الهدف الثالث للقادسية 🎥#القادسية_الحزم | #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/X7jHIW9IqJ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 28, 2025

Con esta anotación, Quiñones sumó su tercer tanto del torneo y el noveno de la temporada, completando el promedio de gol por partido.

Julián es uno de los jugadores que con sus actuaciones, mete presión constante a Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, para que le considere dentro de la lista final de jugadores que representarán a México en el próximo Mundial.