Germán Berterame y Julián Quiñones mercen estar en el Tri

Enrique Gómez

Por primera vez en el regreso de Javier Aguirre, la Selección Mexicana tiene a dos naturalizados convocados, pero ¿se merecen estar en la lista de 25 para los partidos ante Colombia y Ecuador?

Sin entrar en polémicas sobre si Julián Quiñones o Germán Berterame están usurpando el lugar de un delantero que sea mexicano por nacimiento, solo los juzgaremos por lo que han hecho esta temporada, en comparación con otros atacantes elegibles para el equipo ‘azteca’ en esta Fecha FIFA.

Así los números de ambos seleccionados nacidos fuera de México en lo que va de la temporada:

Germán Berterame, Rayados

· 8 goles en 12 partidos del Apertura 2025

· 4° mejor delantero en la Liga MX según Comparisonator

Julián Quiñones, Al-Qadsiah

· 3 goles 4 partidos de la Saudi Pro-League

· Sería el 10° mejor en la Liga MX según Comparisonator

De acuerdo con la inteligencia artificial, el único delantero mexicano mejor posicionado que Berterame es Alexis Vega, quien sí está convocado para los partidos del 11 y del 14 de octubre.

Pero en lo que respecta a Quiñones, lo cierto es que sí hay un delantero mexicano mejor rankeado que no fue convocado. Se trata de Ángel Sepúlveda, del Cruz Azul, quien es el octavo mejor atacante del Apertura 2025 según las actas de Comparisonator, pero no fue llamado por el ‘Vasco’ Aguirre. Aun así, se entiende el llamado de Julián, por su versatilidad, características únicas y gran ritmo en Arabia Saudita.

Además, en ese caso, Santiago Giménez también estaría ocupando un lugar que no merece, pues con lo hecho esta temporada en la Serie A, le alcanza para ser el delantero número 12 de la Liga MX.

En resumen, Berterame y Quiñones tienen bien ganado su lugar en México (al menos deportivamente hablando), pues el argentino es sublíder de goleo en la Liga MX y el colombiano, cuarto en la Saudi-Pro League.