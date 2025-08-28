Chivas nunca se imaginó en lo que se convertiría el 'Cuate' Sepúlveda

Enrique Gómez

Tal vez no fue culpa de Chivas, de Necaxa o de Tijuana, es solo que el prime del ‘Cuate’ Sepúlveda llegó muy tarde; tanto que se pensó que nunca sería un futbolista medianamente trascendente.

Pero el glow up le llegó al ahora delantero de Cruz Azul cuando estaba en Querétaro y para suerte de La Máquina, resultó que este despertar no era un tema “contextual”, limitado a ‘Gallos Blancos’, sino que con el equipo capitalino pudo mantener su mejor nivel y hoy en día es uno de los mejores goleadores de la Liga MX, incluso en los últimos torneos ha estado discutiendo el campeonato de goleo individual (aunque a Javier Aguirre no le importe).

De cara al duelo entre Chivas y Cruz Azul por la Jornada 7 del Apertura 2025, es buen momento para recordar lo que era el ‘Cuate’ cuando estuvo en el ‘Rebaño’ y lo que es ahora con Cruz Azul:

Sepúlveda con Chivas

· Solo jugó en el Apertura 2018

· Tenía 27 años

· Disputó 5 partidos de Liga y 5 de Copa MX

· Su único gol fue en agosto por la Copa

· En el torneo regular solo acumuló 173 minutos

Sepúlveda con Cruz Azul

· Llegó para el Apertura 2023

· Tiene 34 años

· Suma 92 partidos entre Liga y torneos internacionales

· Ostenta 37 goles y 10 asistencias

· Ganó la Copa de Campeones de CONCACAF

Hoy y siempre, Cruz Azul es un fiel creyente de la cantera de Chivas

El ‘Cuate’ arribó al Guadalajara en la que, se supone, es la mejor edad para un futbolista profesional, cuando se tiene un cuerpo joven, fuerte y veloz, pero ya con suficiente experiencia en la cancha para tomar las mejores decisiones; sin embargo, su momento para deslumbrar en un equipo ‘grande’ llegaría cinco años después, pese a que muchos pensaban que nunca tendría otra oportunidad para hacerlo.

¿Se arrepentirá Chivas de no haberle dado más oportunidades a Sepúlveda? Seguramente no, pues su versión de aquel entonces no se comparaba a la actual. La relación entre el Guadalajara y el ‘Cuate’ pudo ser todo un éxito, pero no se encontraron en el mejor momento y se olvidaron sin remordimientos.