Chivas valoraría más a Luka Romero que el mismo Cruz Azul

Enrique Gómez

Ahora que Luka Romero hizo el gol con el que Cruz Azul hiló su cuarta victoria consecutiva y que el próximo partido de La Máquina es contra Chivas, es imposible no recordar que cuando el mexicoargentino llegó al equipo capitalino a principios de año, días antes rechazó la invitación del ‘Rebaño’.

¿Le iría mejor al futbolista nacido en Durango en el Guadalajara, se equivocó en elegir a un equipo con mejor plantilla en lugar de ir a un club donde seguramente tendría más minutos de juego? Bueno, lo cierto es que, aunque hoy en día la afición rojiblanca abuchea a jugadores como Roberto Alvarado o Erick Gutiérrez, ambos elementos están mejor calificados por la Inteligencia Artificial que Romero.

Así el rendimiento de Romero en lo que va de su primer año en la Liga MX:

Clausura 2025 (y CONCACAF):

· 23 partidos (9 como titular)

· 3 goles y 1 asistencia

· 16° mejor extremo derecho, según Comparisonator

· Roberto Alvarado (Chivas) fue 7°

Apertura 2025 (y Leagues Cup):

· 8 partidos (4 como titular)

· 1 gol

· 20° mejor mediocampista, según Comparisonator

· Luis Romo (Chivas) es 8°

Hay que aclarar que Romero jugaba como extremo con Vicente Sánchez y ahora es mediocampista central en el esquema de Nicolás Larcamón, quien, por lo menos, parece tenerle más confianza que su predecesor, pues ha jugado tres partidos de la Liga MX como titular y parece que poco a poco comienza a dominar la posición en el cinturón del campo, pues en el partido pasado hizo un gran gol de cabeza.

Vaya que a Chivas le vendría bien un futbolista que pudiera resolver un partido, pues en la jornada pasada a punto estuvo de hilar su tercera derrota consecutiva (y por goleada) en el duelo ante Tijuana.

Luka Romero rechazó ir a Chivas, pues quería estar en un equipo protagónico y hasta ahora, el tiempo le ha dado la razón, pues Cruz Azul ganó la CONCACAF en mayo y es sublíder del Clausura 2025, mientras que Chivas… ya ni siquiera el ‘Chepo’ de la Torre podría decir que “lo importante es que hay salud”.