¿Se merecen los abucheos Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez?

Enrique Gómez

Si dos de los jugadores más reconocidos que tiene Chivas salieron abucheados en el último partido, ¿qué les espera a los demás futbolustas en medio de está minicrisis por la que atraviesa el ‘Rebaño’?

Erick Gutiérrez, exjugador del PSV Eindhoven y uno de los capitanes del equipo, así como Roberto Alvarado, el activo más valioso del club y quizá el jugador más talentoso del equipo, salieron de cambio en el partido pasado en medio de un sonoro abucheo, pero ¿se lo merecen?

De acuerdo con Luis Romo, la rechifla del público no fue personal contra ambos futbolistas, sino que únicamente fueron los objetivos 'a la mano' de una afición frustrada de ver a su querido equipo encaminarse a su segunda derrota consecutiva (la tercera de este inicio de torneo), sin embargo, lo cierto es que Alvarado no se ha acomodado como enganche en el esquema de Gabriel Milito, mientras que Gutiérrez jamás ha deslumbrado desde que llegó al Guadalajara, pese a la gran emoción que generó su fichaje en 2023.

ABUCHEAN AL PIOJO ALVARADO POR PRIMERA VEZ EN EL AKRON 😶



La afición de Chivas explotó contra el Piojo y lo despidió con abucheos tras salir de cambio 😱



¿Merecido el reaccionar de la afición con Alvarado? 👀#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/tZCAmCTRlO — La Octava Sports (@laoctavasports) August 17, 2025

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, así ha sido el rendimiento de ambos jugadores, cotejándolos con otros elementos en su posición dentro de la Liga MX:

Erick Gutiérrez, mediocampista

· 30° en su posición en esta temporada

· 19° en la temporada pasada

· 13° en balones recuperados

· 23° en intercepciones

· 10° en pases exitosos

· 50° en centros exitosos

Roberto Alvarado, enganche

· 15° en su posición en esta temporada

· 4° en la temporada pasada (jugando como extremo)

· 7° en balones recuperados

· 9° en intercepciones

· 14° en pases exitosos

· 16° en centros exitosos

Aunque los abucheos desarman a cualquier futbolista, más si vienen a la afición propia, puede ser que los reproches a Gutiérrez sean un poco más comprensibles, pues lleva varios torneos sin pesar como un jugador importante y los malos resultados rompen con toda condescendencia, pero lo que sí sorprendieron fueron los ‘ataques’ al ‘Piojo’, pues en los últimos torneos ha sido la estrella del equipo.

¿Quién anotará su primer gol en el torneo? El próximo partido de Chivas es contra Tijuana y si hubiera que apostar, muchos elegirían a Alvarado, pues ‘Guti’ solo ha hecho un gol desde que volvió a la Liga MX.