¿Está preparado Chivas en caso de perder tres partidos seguidos?

Enrique Gómez

¿Está preparado el proyecto de Gabriel Milito para soportar tres derrotas consecutivas en la Liga MX contra equipos como Tijuana, Juárez y Santos? Quizá nunca lo sepamos, pues Chivas sigue siendo favorito para el duelo por la Jornada 6 del Apertura 2025 contra ‘Xolos’.

El equipo rojiblanco solo ha perdido uno de sus últimos 10 duelos directos contra el conjunto fronterizo, además, su valor de plantilla supera por mucho al de su rival. Todo eso sin mencionar las diferencias históricas y patrimoniales, que son muy claras entre estas dos instituciones.

Aquí la comparación entre ‘Xolos’ y Chivas para este duelo por la Jornada 6 del futbol mexicano: