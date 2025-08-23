Golpe de autoridad del Cruz Azul sobre el campeón Toluca

Enrique Gómez

Mal partido, pero excelente resultado para el Cruz Azul. O sea, valió la pena el retraso de 50 minutos, la lluvia, los rayos y el bajo nivel de emociones que se vivió en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Victoria 1-0 de La Máquina sobre el Toluca en la Jornada 6 de este Apertura 2025.

Se esperaba mucho más de este ‘choque de trenes’ en la Liga MX y lo cierto es que hubo tan pocas emociones que el público empezó a silbar y a murmurar a medida que el 0-0 iba haciéndose maduro, pero gracias a un gran gol de Luka Romero, el equipo ‘celeste’ conquistó su cuarta victoria consecutiva, ascendió al subliderato y se confirmó como uno de los aspirantes más fuertes al título.

Segunda derrota para el Toluca, campeón defensor, pero que en este encuentro no pudo hacer gala de su gran ofensiva y terminó por ser nulificado en su visita a la Ciudad de México.

El único gol del encuentro fue a los 78 minutos gracias a una ejecución de alta estética por parte del mexicoargentino Luka Romero, quien se lanzó para alcanzar el centro bombeado el área de Jesús Chiquete y con su cabezazo techó al arquero Hugo González, quien por más que se estiró nunca pudo alcanzar la parábola.

Cuarto gol del extremo derecho con la camiseta de La Máquina; el primero en este Apertura 2025.

Cruz Azul tiene una de las mejores plantillas de México, cada vez luce mejor de la mano de Nicolás Larcamón (aunque se necesitará mucho más para que se olvide la derrota 7-0 en la Leagues Cup) y con este triunfo ante el monarca de la Liga MX se confirma como uno de los favoritos al título.

Ya pasó el primer tercio del torneo y La Máquina sigue invicta en el torneo local, ¿le durará al menos hasta el duelo contra el América el 18 de octubre?