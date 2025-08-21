Si se cae la salida de Gonzalo Piovi, mejor para el Cruz Azul

Redacción FOX Deportes

Al Cruz Azul no le urge liberar plazas de extranjero y un jugador como Gonzalo Piovi no es fácil de encontrar, así que La Máquina aceptaría de muy buena gana la permanencia del argentino.

Aunque el equipo ‘celeste’ ya se había hecho a la idea de perder al defensa argentino y de recibir a cambio el doble de lo que invirtió por este futbolista llegado en enero de 2024, todo indica que el zaguero de 30 años se mantendrá en el equipo al menos durante este Apertura 2025.

La fecha límite para cerrar el acuerdo era justamente este 21 de agosto, pero parece que finalmente el Inter Miami decidió no pagar los 7.5 millones de dólares que pedía La Máquina, la cual tampoco aceptó el pago plazos (para liquidar en cuatro años), que propuso el club de Lionel Messi y compañía.

Ante este cambio de planes, el técnico Nicolás Larcamón se mostró optimista de seguir contando con Piovi, quien ha jugado todos los minutos (450) en las primeras cinco jornadas del Apertura 2025.

“El mercado está abierto, todo puede pasar. Si se queda, sería una muy buena noticia para nosotros. Es un gran profesional y siente muy bien los colores de Cruz Azul”, comentó el entrenador argentino.

Cruz Azul se desprendió en este mercado de Giorgios Giakoumakis, jugador que llegó como fichaje ‘bomba’ el año pasado, pero que nunca dio el gran estallido. Y aunque en el club también esperaban deshacerse de Gabriel Fernández y se habían resignado a la idea de perder a Piovi, ambos jugadores serán parte de la plantilla que buscará pelear por los títulos en este torneo.