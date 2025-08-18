Gonzalo Piovi, la pieza perfecta para el Inter Miami

Héctor Cantú

En el Inter Miami están interesados en hacerse de los servicios de Gonzalo Piovi, hoy todavía jugador de la Liga MX.

Javier Mascherano entiende que uno de los puntos flacos de su actual plantilla está en la media cancha, misma que se ha reforzado con la llegada de Rodrigo de Paul, quien se ha convertido en un socio perfecto para Leo Messi.

Y si así, el cuadro de la Florida es poderoso, con otro jugador como Piovi, el Inter Miami cobraría mayor peligro sobre el terreno de juego.

Y es que Piovi, además del olfato goleador que posee, también genera un alto porcentaje de recuperación de balones, lo cual impactaría directamente en el tratamiento defensivo del Inter Miami.

Los números que Piovi consiguió con el Real Madrid le llevarían a tener el quinto mejor promedio de pases en el futbol de los Estados Unidos, un rubro que encabeza Christopher McVey de San Diego FC.

Gonzalo Piovi también podría llegar a ser el segundo jugador con pases clave de la Liga y el tercer máximo creador de opciones de gol.

Los números de Piovo encajan perfectamente en el Inter Miami, un equipo que por ahora pelea por la Leagues Cup y por salir campeón en el torneo de liga de los Estados Unidos.