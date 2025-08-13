Todos felices; Cruz Azul, cerca de vender a Gonzalo Piovi al Inter Miami

Redacción FOX Deportes

Si el Cruz Azul recibirá el doble de lo que invirtió y el futbolista tendrá un mejor sueldo y la oportunidad de jugar junto a Lionel Messi, parece el negocio perfecto y que solo es cuestión de tiempo para que se concrete.

Gonzalo Piovi está muy cerca de llegar al Inter Miami a cambio de 7 millones de euros, es decir, el doble de lo que le pagó a Racing por el futbolista que en septiembre cumplirá 31 años.

El argentino se irá poco después de conquistar la Copa de Campeones de CONCACSF con el equipo 'celeste'.

De acuerdo con Récord, la oferta del equipo de Florida es seria y La Máquina la aceptará con gusto, pues más allá de que el defensa ha jugado todos los minutos del Apertura 2025, el traspaso tiene beneficios:

1. Le sacará el doble de lo que invirtió en 2024

2. Liberará una plaza de extranjero y podrá analizar otro fichaje

3. Tiene a Jesús Orozco para que asuma esa posición

¡Sorpresa! Cruz Azul piensa regresar al 'Toro' Fernández Si el equipo necesita delanteros y no puede acomodar al uruguayo, todo está muy claro

En lo que respecta al jugador, emigrar al Inter Miami representa un avance en su carrera a estas alturas, pues no solo tendrá un sueldo, sino que tendrá la oportunidad de vivir en Miami y jugar junto a Lionel Messi, lo que casi cualquier futbolista argentino anhela con todo su ser.

Piovi es un futbolista importante para La Máquina, pues ha jugado todos los minutos en cada uno de los cinco partidos que ha disputado en la campaña con Nicolás Larcamón; sin embargo, hay que recordar que fue perdiendo protagonismo en el cierre de la temporada pasada bajo el mando de Vicente Sánchez.

¿Extrañará mucho Cruz Azul a Piovi u Orozco está listo para desquitar los casi 10 millones de euros que gastaron en él?