Sin Lionel Messi es muy complicado; Inter Miami, goleado por Orlando City

Héctor Cantú

El Inter Miami ha sufrido en demasía la ausencia de su líder, Lionel Messi y con ello ha caído por quinta ocasión en lo que va de la temporada ante Orlando City por un marcador de 4-1.

Al cuadro rosado le costó demasiado encontrar un ritmo de juego que le permitiera hacer frente a la marea morada que fue bien comandada por Luis Muriel y que demostró que tiene una plantilla nutrida y equilibrada que le permite soñar con el título.

OH MY YANNICK BRIGHT!!



This game is wild and it's only 5 minutes in. 🍿 pic.twitter.com/BFnulOAlFu — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

Para Las Garzas, ni siquiera la presencia de Rodrigo de Paul en el terreno de juego permitió que hubiera claridad, en la ofensiva y mucho menos en lo defensivo, donde adoleció de no tener un arquero experimentado y tampoco un líder en la defensa que lograra entender el ritmo de llegada del equipo rival.

Por el contrario, los reflectores se los llevó Luis Muriel quien se despachó con un doblete para sellar la victoria al lograr los dos primeros tantos.

♨️ MARTIN OJEDA ♨️



Is anyone hotter? 14 goals + 14 assists in MLS so far this year. pic.twitter.com/WD56xseAS8 — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

Aunque Yannick Bright había logrado emparejar los cartones con un golazo de larga distancia, el Inter Miami no tuvo opciones y perdió poderío ofensivo sobre la cancha.

Luis Suárez estuvo cerca de marcar un golazo de media cancha, pero las manos del peruano Pedro Gallese impidieron que hubiera un gol que acercara al Inter Miami en el tanteador.

SUAREZ TRIES IT FROM MIDFIELD BUT GALLESE DENIES HIM 🧤🇵🇪 pic.twitter.com/ZzfkPZA4VD — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

Martín Ojeda y en los minutos finales, Maco Pasalic, lograron los dos goles que finiquitaron la historia y sellaron la goleada para los Leones morados.

Inter Miami volverá a la actividad el próximo fin de semana ante el LA Galaxy, donde se espera pueda reaparecer su gran estrella, Lionel Messi.