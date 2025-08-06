Lionel Messi aplaude el primer gol de Rodrigo de Paul con Inter Miami

Héctor Cantú

La historia como goleador de Rodrigo de Paul con el Inter Miami ha comenzado más pronto de lo esperado y lo ha hecho en un momento preciso: cuando su nuevo equipo necesitaba un empujón que regresara la esperanza de la clasificación.

El Inter Miami tuvo que venir de atrás para remontar un partido en donde la obligación de sumar dos o tres puntos estaba sentenciada.

Un pase preciso de Luis Suárez por el costado izquierdo y un pésimo fildeo de pelota por parte de Rubén Duarte, dejó solo a Rodrigo de Paul para que definiera ante la salida del arquero Miguel Ángel Paul Hernández.

Desde la grada, Lionel Messi aplaudió el primer gol de su compañero y amigo, Rodrigo, quien llegó a 58 goles en su carrera.

El empate, devuelve las ilusiones al Inter Miami de poder clasificarse a los cuartos de final de la Leagues Cup.