Así fue el primer partido de Rodrigo de Paul con el Inter Miami

El mediocampista Rodrigo de Paul, nuevo refuerzo del Inter Miami, finalmente ha debutado con el equipo de las Garzas en el debut del equipo rosado en la Leagues Cup ante el Atlas de la Liga MX.

Desde su llegada, a Rodrigo de Paul se le vio acompañando con mate en mano a Leo Messi y a Luis Suárez, otro de los grandes socios de Messi, dentro y fuera de la cancha.

‘Rodri’ no pudo ocultar su felicidad de este momento y desde los primeros instantes se mostró feliz.

Rodrigo de Paul fue considerado desde el inicio y de inmediato se notó la experiencia que tiene de jugar al lado de su compañero de Selección, Lionel Messi, con quien encontró sociedades importantes que generaron peligro en el arco rojinegro.

