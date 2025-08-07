Nada qué celebrar: Cruz Azul se va de la Leagues Cup sin ganar

Hiram Marín

A Cruz Azul le urgía que se terminara la Leagues Cup. Definitivamente no fue un buen torneo y aunque no finalizó de manera tan lamentable como inició, La Máquina se fue sin victorias, luego de empatar 2-2 con Colorado Rapids y aunque logró el punto extra en penales al ganar 5-4, no dejó de ser una pesadilla.

Esta pesadilla comenzó temprano, apenas al minuto 3 Rafael Navarro puso arriba al Rapids, luego de una falla de Kevin Mier al momento de despejar, lo cual ya parece recurrente por parte del guardameta colombiano.

Termina el encuentro y nuestra participación en Leagues Cup.



Ahora toca enfocarnos en la liga 🔜 pic.twitter.com/3lsdvSEzaa — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 8, 2025

Pero eso no fue lo peor, vino después Andreas Maxso y las cosas se veían realmente oscuras para los cementeros, el 2-0 parecía presagiar una goleada, pero la charla del medio tiempo y los ajustes funcionaron para los celestes.

En la parte complementaria Cruz Azul mostró una cara muy distinto. Ahora sí tuvo lucha y su esfuerzo se vio recompensado: primeramente con un autogol de Wayne Frederyck y minutos después por conducto de Ignacio Rivero. El 2-2 llegaba y había que irse a penales.

Banger + equalizer ⚽➡️🥅 'Nacho' Rivero la prendió de volea para el empate de @CruzAzul.



That's why he's our Man of the Match 🤩 pres. by GEICO pic.twitter.com/NcDwnA72C4 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

En la tanda desde los 11 pasos Cruz Azul fue contundente. Anotó sus cinco disparos y Kevin Mier logró redimirse al detenerle el tiro a Oliver Larraz. Una despedida agridulce, Cruz Azul no perdió, pero se va eliminado.