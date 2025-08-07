Hiram Marín
Nada qué celebrar: Cruz Azul se va de la Leagues Cup sin ganar
La Máquina empató con Colorado Rapids y ganó en penales, pero le sirvió de muy poco
A Cruz Azul le urgía que se terminara la Leagues Cup. Definitivamente no fue un buen torneo y aunque no finalizó de manera tan lamentable como inició, La Máquina se fue sin victorias, luego de empatar 2-2 con Colorado Rapids y aunque logró el punto extra en penales al ganar 5-4, no dejó de ser una pesadilla.
Esta pesadilla comenzó temprano, apenas al minuto 3 Rafael Navarro puso arriba al Rapids, luego de una falla de Kevin Mier al momento de despejar, lo cual ya parece recurrente por parte del guardameta colombiano.
Pero eso no fue lo peor, vino después Andreas Maxso y las cosas se veían realmente oscuras para los cementeros, el 2-0 parecía presagiar una goleada, pero la charla del medio tiempo y los ajustes funcionaron para los celestes.
En la parte complementaria Cruz Azul mostró una cara muy distinto. Ahora sí tuvo lucha y su esfuerzo se vio recompensado: primeramente con un autogol de Wayne Frederyck y minutos después por conducto de Ignacio Rivero. El 2-2 llegaba y había que irse a penales.
En la tanda desde los 11 pasos Cruz Azul fue contundente. Anotó sus cinco disparos y Kevin Mier logró redimirse al detenerle el tiro a Oliver Larraz. Una despedida agridulce, Cruz Azul no perdió, pero se va eliminado.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT