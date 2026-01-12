¡Hat-trick de Julián Quiñones! Vaya nivel del mexicano en la Saudi-Pro League

Enrique Gómez

¿Recuerdan aquella imagen de Gokú en la cápsula de recuperación que subió Julián Quiñones para advertir que regresaría más fuerte de su lesión? Pues no exageró. Vaya nivel del mexicano.

El delantero anotó su segundo hat-trick en Arabia Saudita y forjó el triunfo 5-0 del Al-Qadsiah sobre el Al-Feiha, al anotar los primeros tres goles del día, en una obra que completaron Eyad Sidi y Mateo Retegui.

Así fueron los tres goles del mexicano en la Jornada 14 de la Saudi Pro-League:

· 1-0 (47’): Tiro de esquina pasado que Quiñones remató a ras de pasto en el área chica

· 2-0 (53’): Tras una serie de accidentes en el tiro de esquina, Julián empujó en línea de gol

· 3-0 (61’): Centro desde la esquina derecha y el mexicano ‘voló’ para rematar de cabeza

Ya son 16 goles para Quiñones en la temporada, seis de ellos en los últimos cuatro partidos.

Julián se perdió por una lesión muscular tres encuentros de la Saudi Pro-League (la jornada 7, 8 y 9 que comprendió del 1 al 21 de noviembre) y previo a su baja, envió una imagen en redes sociales del protagonista de Dragon Ball Z en la cámara de sanación, con el mensaje “regresaré más fuerte”. Bueno, algo sabía el atacante de 28 años, pues a partir de entonces ha alcanzado un tremendo nivel.

Lo mejor es que el crecimiento no ha sido solo individual, pues si en sus tres partidos de baja, el equipo de Brendan Rodgers perdió dos veces, no ha vuelto a caer desde que regresó Julián y la cosecha es de un empate y cuatro victorias consecutivas, lo que afianza al club como cuarto lugar de la tabla.

Si juntamos sus goles y asistencias, Julián Quiñones ya lleva 50 contribuciones directas desde que llegó a Arabia Saudita el año pasado. La ilusión de todos es que pueda mostrar ese nivel en el Mundial con México.