Golazo de Julián Quiñones y frente a Cristiano Ronaldo

Enrique Gómez

Tres partidos consecutivos haciendo gol y este último frente a Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones sigue jugando a un nivel superlativo en Arabia Saudita y llegó a 13 goles en la temporada. Lo mejor es que con su anotación, el Al-Qadsiah venció 2-1 al conjunto del Al-Nassr y ascendió provisionalmente al cuarto lugar de la clasificación con 27 puntos, ocho menos que el líder Al-Hilal.

En los tres partidos que estuvo lesionado el seleccionado mexicano, el equipo que dirige Brendan Rodgers encajó sus únicas dos derrotas de la temporada, mientras que cuando el nacido en Colombia volvió a las canchas, el equipo ya acumular 10 puntos en los últimos cuatro compromisos.

El golazo de Quiñones para abrir el marcador

El gol de Julián en el Al-Awwal Park hizo recordar al que le hizo al Pachuca en la final de la Liga MX en el Clausura 2022: pelear un balón pegado a la banda, aunque parezca que el rival tiene todo bajo control tiene su recompensa.

Y es que, a los 55 minutos, salió a perseguir el esférico pasando la media cancha, pese a que el portero Nawaf Al-Aqidi lo tenía controlado y estaba listo para despejar. Quiñones no dio la jugada por perdida, presionó y obligó al error del cancerbero, quien quiso pasar el balón por encima del atacante, pero éste lo detuvo con la cabeza y se lo llevó solo hacia la portería e incluso bajó la velocidad antes de definir.

Al 66’ Nahitan Nández puso el 2-0 y 15 minutos después Cristiano Ronaldo acortó distancias con un gol de penal, el tanto número 14 del portugués para esta campaña 2025/26.

Quiñones jugó los 90 minutos y a este nivel, parecería absurdo que no tuviera su lugar asegurado en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, por más de que el técnico Javier Aguirre no haya sabido explotarlo.