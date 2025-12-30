Gol y mágica asistencia de Julián Quiñones con el Al-Qadsiah

Enrique Gómez

Regresó de su lesión el partido pasado y esta vez, anotó un gol clave en la victoria de su equipo.

Julián Quiñones sigue brillando en la Saudi Pro-League y ya tiene siete goles en el torneo, sin embargo, su club el Al-Qadsiah está lejos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, luego de 11 jornadas completas.

Victoria 3-2 en casa del Al-Shabab, que antes del medio tiempo ya estaba perdiendo por 3-0.

A la media hora del encuentro, el seleccionado mexicano ya había puesto una asistencia exquisita y ya se había hecho cargo del penal con el que su equipo puso el 2-0 parcial. El futbolista de 28 años, sirvió casi de espaldas y de primera para que Mateo Retegui se enfilara hacia la portería y abriera el marcador a los 13 minutos, mientras que al 31’ engañó al arquero y cambió por gol la pena máxima.

El tercer tanto del encuentro fue de Nahitan Nández al 41’, mientras que al equipo local solo le alcanzó para descontar al 61’ y al 90’+2 con los tantos de Josh Brownhill y Yannick Carrasco, respectivamente.

Con la victoria, el Al-Qadsiah (que la temporada pasada tuvo un regreso mágico a primera división y hasta peleó por el título) llegó a 21 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la Saudi Pro-League. Y es que, durante los tres partidos de ausencia por lesión de Julián, cosechó un triunfo y dos derrotas.

El líder de la competición sigue siendo el Al-Nassr de CR7 con 41 unidades, seguido por el Al-Hilal (29).

Quiñones, dos veces campeón con Tigres, Atlas y América durante su estancia en la Liga MX, milita con la Selección Mexicana el 17 de noviembre de 2023, sin embargo, solo tiene dos goles con la camiseta del Tri.