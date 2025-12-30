Enrique Gómez
Gol y mágica asistencia de Julián Quiñones con el Al-Qadsiah
El mexicano sigue brillando en Arabia Saudita y su club vuelve a la senda del triunfo
Regresó de su lesión el partido pasado y esta vez, anotó un gol clave en la victoria de su equipo.
Julián Quiñones sigue brillando en la Saudi Pro-League y ya tiene siete goles en el torneo, sin embargo, su club el Al-Qadsiah está lejos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, luego de 11 jornadas completas.
Victoria 3-2 en casa del Al-Shabab, que antes del medio tiempo ya estaba perdiendo por 3-0.
A la media hora del encuentro, el seleccionado mexicano ya había puesto una asistencia exquisita y ya se había hecho cargo del penal con el que su equipo puso el 2-0 parcial. El futbolista de 28 años, sirvió casi de espaldas y de primera para que Mateo Retegui se enfilara hacia la portería y abriera el marcador a los 13 minutos, mientras que al 31’ engañó al arquero y cambió por gol la pena máxima.
El tercer tanto del encuentro fue de Nahitan Nández al 41’, mientras que al equipo local solo le alcanzó para descontar al 61’ y al 90’+2 con los tantos de Josh Brownhill y Yannick Carrasco, respectivamente.
Con la victoria, el Al-Qadsiah (que la temporada pasada tuvo un regreso mágico a primera división y hasta peleó por el título) llegó a 21 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la Saudi Pro-League. Y es que, durante los tres partidos de ausencia por lesión de Julián, cosechó un triunfo y dos derrotas.
El líder de la competición sigue siendo el Al-Nassr de CR7 con 41 unidades, seguido por el Al-Hilal (29).
Quiñones, dos veces campeón con Tigres, Atlas y América durante su estancia en la Liga MX, milita con la Selección Mexicana el 17 de noviembre de 2023, sin embargo, solo tiene dos goles con la camiseta del Tri.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT