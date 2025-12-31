Cristiano Ronaldo, frustrado por la primera derrota del Al-Nassr

Enrique Gómez

Tan peleada está la Saudi Pro-League que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo podría ceder el liderato por el simple hecho de haber perdido su primer partido del torneo. Parece demasiado castigo para un club que ha ganado nueve de los 11 juegos que van de la temporada, pero así está la competencia.

Derrota 3-2 para el equipo de CR7 y compañía tras caer ante el Al-Ahli en un emocionante partido.

Apenas por segunda vez en la temporada, Cristiano Ronaldo no pudo marcar gol y su equipo llegó a dos encuentros consecutivos sin ganar, luego del 2-2 ante el Al-Ettifaq, donde el portugués anotó su gol número 13 en la liga saudí y el 957 en su carrera. Es decir, se puso a 43 tantos del millar de anotaciones.

En este partido por la Jornada 12, celebrado en el King Abdullah Sports City de Yeda, el marcador pudo ser mucho peor para el Al-Nassr, pues el cuadro de casa se fue adelante con dos goles de Ivan Toney. Y aunque el club de Riad pudo empatar antes del medio tiempo con el doblete del defensa Abdulelah Al-Amri, el anfitrión liquidó el encuentro con la anotación de Merih Demiral a los 55 minutos.

Con apenas su segundo resultado ajeno a la victoria en la temporada, el conjunto de Jorge Jesus comprometió al máximo su liderato en la Saudi Pro-League, pues con 31 puntos, tiene solo dos unidades más que el Al-Hilal, que el domingo jugará su partido de esta fecha contra el Damac.

En la liga saudí se juegan 34 jornadas, por lo que apenas va la tercera parte del calendario de competencia.