Cristiano Ronaldo marcó un golazo en la victoria de Al-Nassr

Redacción FOX Deportes

Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada de Al Nassr ante el Al Khaleej, en la novena jornada de la Saudi Pro League que domina, intratable, con pleno de triunfos, el conjunto que lidera el portugués.

A strong night and a stronger result 💛💪 pic.twitter.com/o0WtegnnvN — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025

Cristiano, de 40 años, arrebató el protagonismo del partido a su compatriota Joao Felix, que había marcado el camino de la novena victoria del conjunto que entrena Jorge Jesús. El ‘7’ acumula 954 goles a lo largo de su carrera y diez en lo que va de curso de la liga en Arabia Saudita. Está a un tanto de Joao Felix, primero en la tabla de anotadores del torneo esta campaña con 11.

Fue precisamente el exjugador de Atlético Madrid y Barcelona el que abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro. Después, en el 42, asistió a Wesley, que hizo el segundo.

Ronaldo 🤯🐐 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025

Acortó distancias para los visitantes Murad Al Hawsawi tras recibir un balón de Konstantinos Fortounis, pero en el minuto 77 el senegalés Sadio Mane acabó con toda incertidumbre al firmar el tercero del cuadro local.

Después llegó la jugada del partido, de la competición, un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Sadio Mane, y una chilena perfecta de Cristiano Ronaldo para su gol 954.