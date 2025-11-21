Paulinho, "listo para ayudar" a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

El tricampeón de goleo de la Liga MX no es ajeno a las palabras del seleccionador de Portugal, quien aseguró tenerlo en la mira para la Copa del Mundo. Por lo que, desde ya, Paulinho se dijo listo para acompañar a Cristiano Ronaldo en la misión de trascender en el torneo del 2026.

"Mientras juegue voy a estar disponible para la selección. Creo que estoy para ello con lo que estoy haciendo en Toluca; estoy listo para ayudar. Hay que ir con mucha ambición para ganar el Mundial, pero el Mundial tiene muy buenos equipos, entonces lo importante es empezar el primer partido, y si es con Cristiano, aún más", afirmó João Paulo Días Fernandes.

El delantero 33 años es la estrella en el ataque de los 'Diablos Rojos', que buscarán el bicampeonato de la Liga MX de la mano de Antonio Mohamed.

Paulinho, autor de 44 goles con Toluca desde su llegada al club en 2024, solo ha jugado tres partidos con la selección absoluta de Portugal, mismos en los que ha marcado un par de goles, sin embargo, su gran momento en México tiene muy atento al técnico Roberto Martínez.

El portugués que conquistó el Infierno y toda la @ligabbvamx 👹🔥 TRICAMPEÓN de goleo. 🏆⚽️ pic.twitter.com/eZPlhU5s5j — Toluca FC (@TolucaFC) November 10, 2025

"Tenemos ahora a tres que estamos observando. 'Paulinho', porque está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien, André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche y a Fábio Silva, en el Dormund, quien ya estuvo con la selección", señaló el técnico español.

Las palabras del seleccionador avivaron la motivación de Paulinho, por lo que quizá lo veamos mejor que nunca en la pelea por el título de la Liga MX.

"Sería increíble, estando en México, jugar un Mundial por mi país aquí. Creo que los astros se están alineando, sería para mí muy bonito, especial, también por lo que México me ha dado, pero vamos a ver si se realiza", dijo el exjugador del SC Braga y Sporting Club.

"Cristiano Ronaldo cambió la historia del fútbol portugués, además, tal vez ésta sea la mejor generación de jugadores en Portugal, por lo que es complicado, hay muchos buenos jugadores, pero estoy listo para el día que me llamen", concluyó.

Toluca, sembrado en la Liguilla como líder del Apertura 2025, espera al vencedor entre Pachuca y Juárez para iniciar la ronda de cuartos de final.