Definidos los equipos y el horario para el último play-in de la Liga MX

Enrique Gómez

El último boleto a los cuartos de final de la Liga MX ya tiene fecha de entrega.

Tras la victoria de Pachuca en el play-in eliminatorio y la derrota de Juárez en el play-in clasificatorio, quedaron definidos los equipos que disputarán el último play-in, en busca del octavo boleto hacia la Liguilla del Apertura 2025, el cual es válido para enfrentar al Toluca en la ronda de los ocho mejores.

La Liga MX reveló el horario para definir al último clasificado a la Liguilla del futbol mexicano:

· FC Juárez vs Pachuca

· Domingo 23 de noviembre

· Estadio Olímpico Benito Juárez

· 20:00 ET, 17:00 PT

Se define el último boleto del #PlayIn del #Apertura2025 ⏰.



Apunten en su #Agenda 🗓️



📲 Da clic aquí: https://t.co/Z1sth0ZN9p 🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/RdYM8R3ynb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 21, 2025

El vencedor de este partido acompañará a Tijuana como parte de los equipos reclasificados a los octavos de final y mientras que el equipo fronterizo (clasificado 7°) está alineado con Tigres (2° de la tabla), el club que gane el asalto del domingo pasará como 8° y por lo tanto, se medirá al líder del campeonato.

Hasta ahora, ningún equipo salido del segundo play-in (el que enfrenta al 9° y al 10° lugar tras la fase regular) ha clasificado a los cuartos de final, pero Pachuca espera convertirse en el primero en lograr. Después de todo, llega inspirado tras su contundente victoria ante Pumas.