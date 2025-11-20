Hiram Marín
Noche roja y mágica para Xolos, que van a la Liguilla
Tijuana fue superior, se impuso en casa y consiguió su cometido
Tijuana consiguió el boleto a la Liguilla al derrotar 3-1 a Juárez en el Play-In, un triunfo que confirmó su condición de favorito en casa. El equipo fronterizo aprovechó sus momentos y resolvió con claridad un duelo que definía su futuro inmediato en el torneo.
El primer paso rumbo a la clasificación llegó con el penal convertido por Gilberto Mora, una jugada que abrió el camino y permitió a los Xolos manejar el partido con control. Ese tanto fue determinante para que el equipo tomara ventaja y sostuviera su plan de juego durante los minutos clave.
Juárez reaccionó con el gol de Óscar Estupiñán, pero el esfuerzo no fue suficiente para frenar el avance de Tijuana, que supo recomponer y cerrar con autoridad. El marcador final reflejó la superioridad mostrada por el equipo local en los momentos decisivos.
Con el 3-1, Tijuana aseguró su lugar como séptimo clasificado en la Liguilla y se instala en los cuartos de final. Juárez, por su parte, aún tiene una vida más: deberá enfrentar a Pachuca, que venció 3-1 a Pumas, para disputar el último boleto disponible rumbo a la fase final.
