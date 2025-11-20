Noche roja y mágica para Xolos, que van a la Liguilla

Hiram Marín

Tijuana consiguió el boleto a la Liguilla al derrotar 3-1 a Juárez en el Play-In, un triunfo que confirmó su condición de favorito en casa. El equipo fronterizo aprovechó sus momentos y resolvió con claridad un duelo que definía su futuro inmediato en el torneo.

El primer paso rumbo a la clasificación llegó con el penal convertido por Gilberto Mora, una jugada que abrió el camino y permitió a los Xolos manejar el partido con control. Ese tanto fue determinante para que el equipo tomara ventaja y sostuviera su plan de juego durante los minutos clave.

¡Nos vemos en la fiesta grande! 🐕🔥



Enfrentaremos a Tigres en los Cuartos de Final de la @LigaBBVAMX #LocosXTijuas pic.twitter.com/8cRBDDbtyQ — Xolos (@Xolos) November 21, 2025

Juárez reaccionó con el gol de Óscar Estupiñán, pero el esfuerzo no fue suficiente para frenar el avance de Tijuana, que supo recomponer y cerrar con autoridad. El marcador final reflejó la superioridad mostrada por el equipo local en los momentos decisivos.

Con el 3-1, Tijuana aseguró su lugar como séptimo clasificado en la Liguilla y se instala en los cuartos de final. Juárez, por su parte, aún tiene una vida más: deberá enfrentar a Pachuca, que venció 3-1 a Pumas, para disputar el último boleto disponible rumbo a la fase final.