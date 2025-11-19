Tijuana o Juárez, ¿quién es favorito en el 'clásico de las fronteras'?

Enrique Gómez

En la Liga MX existen dos equipos cuyas ciudades hacen frontera con Estados Unidos y por primera vez en la historia, ambos podrían estar en los cuartos de final de un mismo torneo.

Y es que, aunque Tijuana y Juárez se enfrentan en el play-in y solo uno clasificará directo a los cuartos de final, el que resulte perdedor aún tendrá una ‘vida’ extra, pues se enfrentará al ganador del play-in B, en busca del octavo boleto a los cuartos de final del Apertura 2025.

Pero ¿quién es favorito para este duelo en la frontera tijuanense? Bueno, por lago ‘Xolos’ es quien recibe el duelo en casa, pero Juárez ha tenido un gran año y buscará coronarlo con su primera clasificación a cuartos de final.

Así llegan ambos equipos para este duelo por el séptimo boleto para enfrentar a Tigres en la Liguilla: