Todos hablan de la playera de México, pero ¿qué tal la de Juárez?

Redacción FOX Deportes

Hay equipos como Querétaro que cumplen 75 años, otros como Mazatlán que recién alcanzaron su primer lustro de historia y luego está FC Juárez, que en este cierre de torneo celebra su 10° aniversario de historia.

Para conmemorarlo, los ‘Bravos’ lanzaron una espectacular camiseta edición especial, pues deja atrás el verde tradicional y se pinta en un rojo brillante. Además, implementa un escudo nuevo: caballo rampante simplificado en color dorado, mismo tono en el que se aplica las marcas y los anuncios.

Este club ha pasado más de la mitad de su historia en Primera División, pues cabe recordar que en 2019 compró la franquicia de Lobos BUAP.

¡10 AÑOS SIENDO BRAVOS! ⚒️🐎



Diez años de lucha, de frontera y de orgullo juarense.

Porque ser Bravo no es solo vestir una camiseta… es resistir, creer y seguir corriendo aunque el sol pegue fuerte. pic.twitter.com/K0VMhTwFj6 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 5, 2025

La camiseta edición especial luce muy limpia (con solo dos patrocinadores al frente) y porta un elegante cuello polo. Con esta indumentaria, el equipo chihuahuense celebra 10 años de representar a la ciudad fronteriza y a toda la gente que anhelaba con volver a tener un club en Primera División.

Juárez estrenará este jersey en el duelo contra el Querétaro por la Jornada 17 del Apertura 2025, la última de la fase regular antes de iniciar la Liguilla del Apertura 2025, donde el conjunto de Martín Varini arrancará desde el play-in.

El 2025 ha sido el mejor año en la historia de los 'Bravos' en lo que ha resultados se refiere. Veremos si puede pasar el primer corte de la Liguilla.