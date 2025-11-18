Publicación: martes 18 de noviembre de 2025

¡Portugal podría convocar a Paulinho, goleador de la Liga MX, para el Mundial!

El mismo Roberto Martínez reconoció que tiene al campeón de goleo de México en la mira

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, afirmó que actualmente hay tres delanteros, Paulinho, que juega en el Toluca mexicano, André Silva, que milita en el Elche, y Fábio Silva, en el Dortmund, con posibilidades de entrar en el equipo con vistas al Mundial de 2026.

"Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche. Tenemos a Fábio Silva, que está en el Dormund y ya estuvo con la selección", enumeró el técnico catalán durante su intervención en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

Agregó que son tres delanteros con opciones de entrar, aunque advirtió de que es importante continuar al mismo nivel y que se tomará una decisión el 20 de marzo.

En este tiempo, subrayó, hay que tener suerte y llegar a esa fecha sin lesiones para poder entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Portugal firmó su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa: 9-1 ante Armenia, en un partido sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la roja ante Irlanda, en el que el cuadro portugués se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

Estas son todas las expulsiones de Cristiano Ronaldo

1. Manchester United vs Aston Villa, Premier League: 15 de mayo de 2004
2. Manchester United vs Manchester City, Premier League: 14 de enero de 2006
3. Manchester United vs Portsmouth, Premier League: 15 de agosto de 2007
4. Manchester United vs Manchester City, Premier League: 30 de noviembre de 2008
5. Real Madrid vs Almería, La Liga: 5 de diciembre de 2009
6. Real Madrid vs Málaga, La Liga: 24 de enero de 2010
7. Real Madrid vs Atlético de Madrid, Copa del Rey: 17 de mayo de 2013
8. Real Madrid vs Athletic de Bilbao, La Liga: 2 de febrero de 2014
9. Real Madrid vs Córdoba, La Liga: 24 de enero de 2015
10. Real Madrid vs Barcelona, Supercopa de España: 13 de agosto de 2017
11. Juventus vs Valencia, Champions League: 19 de septiembre de 2018
12. Al-Nassr vs Al-Hilal, Supercopa de Arabia Saudita: 18 de abril de 2024
13. Portugal vs Irlanda, Eliminatorias Mundialistas: 13 de noviembre de 2025

