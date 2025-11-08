Paulinho es tricampeón de goleo y tiene al Toluca soñando

Hiram Marín

João Paulo Dias Fernández, mejor conocido como Paulinho, volvió a hacer historia en la Liga MX al proclamarse tricampeón de goleo con 12 tantos durante el Apertura 2025.

El delantero del Toluca compartió el título con Armando 'La Hormiga' González, de Chivas, y con João Pedro, del Atlético de San Luis, en una de las carreras más cerradas por el liderato de anotaciones en los últimos años.

No podía faltar. 🤳 Nuestro goleador. 👹😎 pic.twitter.com/fYvj3RGDsl — Toluca FC (@TolucaFC) November 9, 2025

El portugués había ganado también los campeonatos de goleo del Apertura 2024 y Clausura 2025, confirmando una regularidad pocas veces vista en el futbol mexicano. Su olfato goleador, potencia y constancia lo colocan como uno de los extranjeros más efectivos que han pasado por el conjunto escarlata.

'La Hormiga' González, por su parte, se consolidó como la gran sorpresa del torneo al competir de igual a igual con dos atacantes extranjeros de gran peso. João Pedro, figura del Atlético de San Luis, completó el trío de líderes con una temporada llena de definición y presencia en el área rival.

El tricampeonato de Paulinho simboliza el dominio ofensivo de Toluca en la liga y lo eleva al selecto grupo de futbolistas que han conquistado tres títulos de goleo consecutivos.

Con apenas tres torneos en México, el portugués ya es referencia de eficacia y se ha ganado un lugar en la historia reciente del futbol nacional.