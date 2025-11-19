El día de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo, máxima figura actual del futbol saudí se ha convertido en uno de los invitados de honor en la Casa Blanca.

El goleador portugués atendió la invitación, como parte de una comitiva, para asistir a cena de gala otorgada en la casa presidencial en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

El actual jugador del Al-Nassr, además, atendió un recorrido por la morada presidencial en compañía de su esposa, Georgina Rodríguez, quien pulicó algunos videos del momento.

Cristiano Ronaldo se hizo algunas fotografías donde se ve acompañado de personalidades de la talla de Elon Musk, el secretario de comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, el presidente de la FIFA, Giani Infantinio, entre otros notables invitados.

La Casa Blanca publicó en redes un video de Trump y Ronald caminando y el mensaje "dos GOAT" (Greatest of All Times, El mejor de todos los tiempos).

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo es la figura principal de Arabia Saudita de cara a la organización del Mundial 2034.

Se espera que en los próximos días se anuncien los dos partidos de Portugal en territorio norteamericano ante México y Estados Unidos como parte de su preparación rumbo al Mundial.