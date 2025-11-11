Cristiano Ronaldo le pone fecha a su retiro

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo aceptó en una entrevista en su canal de YouTube que su retiro llegará pronto; sin embargo, evitó dar una fecha exacta.

Cuatro días más tarde (11 de noviembre de 2025), el ‘Bicho’ ha sido fue específico al respecto. En una charla con CNN, durante la concentración de la Selección Portuguesa, fue cuestionado sobre ello y aseguró:

“Pronto para mí es en 10 años… no, la gente creyó que cuando dije ‘rápido’ sería en 6 meses, pero me siento bien en este momento, marco goles, me siento rápido y fuerte, pero seamos honestos, cuando dije ‘rápido’ me refería a 1 o 2 años”.

El capitán de los lusos también confesó que la de 2026 será su última Copa del Mundo y recordó que lleva 25 años jugando y que ha dado todo por el futbol, incluidos récords a nivel clubes y selección.