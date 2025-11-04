"¿Mi retiro? Será pronto y probablemente lloraré", se sinceró Cristiano Ronaldo

Redacción FOX Deportes

El día del retiro de Cristiano Ronaldo está tan cerca que el portugués ya lo tiene visualizado y aunque reconoció que será muy difícil para él y que seguramente llorará, confía en que está preparado para hacerlo.

"¿Puedes imaginarte retirándote?", le preguntó el periodista Piers Morgan en una entrevista, a lo que el astro portugués respondió con un breve "sí" y advirtió que el acontecimiento será "pronto".

"Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré", compartió el jugador de 40 años, quien lleva al menos 15 años preparando su futuro, por lo que estará listo para la siguiente etapa de su vida.

Cristiano Ronaldo más contundente que nunca: "Soy mejor que Messi" El portugués dio un adelanto de su próxima entrevista.

"Todo tiene un principio y un final", y señaló el exjugador del actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, quien aún busca los mil goles en su carrera profesional, para después dedicar el tiempo a estar con su familia.

El exjugador de equipos como Real Madrid, Manchester United y Juventus es considerado como uno de los mejores en toda la historia del futbol y quizá la Copa del Mundo del 2026 con Portugal sea el último gran baile de su carrera.

En la misma entrevista, CR7 fue cuestionado sobre su reciente inclusión al 'club' de los deportistas multimillonarios y aunque aseguró que no gasta mucho dinero, reconoció que con el último automóvil que compró, ya tiene unos 41 vehículos. Vaya que está listo para el retiro.