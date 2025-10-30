Cristiano Ronaldo más contundente que nunca: "Soy mejor que Messi"

Karla Villegas Gama

Cristiano Ronaldo ya está incendiando las redes sociales con su más reciente entrevista y eso que solo publicó un fragmento.

El portugués se sentó de nueva cuenta con Piers Morgan para hablar de diversos temas, como su compromiso con Georgina Rodríguez, el fallecimiento de Diogo Jota y algunos comentarios de Wayne Rooney.

Fueron precisamente aquellas declaraciones de su excompañero las que levantaron ámpula, pues Morgan las trajo a la mesa y el portugués fue contundente:

“¿Messi es mejor que yo? No hay problema, pero no estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”.

En 2024, en una entrevista con The Overlap, Rooney eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista de la historia. Después, en octubre de 2025, explicó en el podcast de Rio Ferdinand:

“Creo que como he dicho que Messi es mejor que Ronaldo, la gente cree que no me agrada Cristiano, en realidad lo amo (…) dije que me gusta más cómo juega Messi, eso es todo”.

La entrevista completa entre Morgan y Cristiano está programada para transmitirse en canal de YouTube del futbolista este martes 4 de noviembre.